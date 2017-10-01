Питание для улучшения мозговой деятельности
2017-10-01 07:35
Питание для улучшения мозговой деятельности
Чтобы все структуры мозга работали без сбоев, необходимо полноценное питание.
Розмарин стали активнее покупать после того, как исследование показало, что это растение может повысить умственную работоспособность, передает Rus.Media. Что очень важно для тысяч студентов, которые готовятся к сдаче экзаменов. В магазинах Холланд и Барретт, торгующих здоровыми продуктами питания в Великобритании, на 270% расширилась продажа эфирного масла розмарина, после того как ученые из Нортумбрийского университета выяснили, что ученики, которые работали в классе с ароматом масла розмарина, достигших лучших результатов в тестах на проверку памяти. Люси Поттингер, заведующая отделом косметики и ароматерапии в Холланд и Барретт, сказала, что большинство клиентов — это «родители, которые надеются повысить шансы своих детей на успешную сдачу экзаменов». Розмарин — не единственный продукт, усиливает мозговую деятельность, вот еще пять …
Черника. В 2015 году исследователи из Университета Рединга обнаружили, что сок лесной черники улучшает память и концентрацию у детей младшего школьного возраста. Профессор Клэр Уильямс обнаружил, что дети, которые выпивали по полтора стакана черничного сока, лучше справились с тестами, где нужно вспомнить слова, и где при выполнении заданий важно было не отвлекаться. Уильямс объяснил это тем, что в чернике содержится антоцианин, органическое соединение, активизирует работу мозга. «Мы давно знаем, что антоцианин хорошо влияет на работу мозга у взрослых, но теперь мы можем видеть благоприятное влияние антоцианина на память и внимание у детей».
Мороженое. Хоть и не все с ним согласны, но японский ученый Йошихико Кода утверждает, что съедая мороженое на завтрак, вы становитесь умнее. Профессор Кога обнаружил, что потребление мороженого улучшило концентрацию внимания и умственную работоспособность испытуемых. Участники эксперимента ели мороженое сразу же после пробуждения, а потом они должны были выполнить определенные задания. По сравнению с теми, кто не ел мороженое, испытуемые профессора действительно демонстрировали более быструю реакцию и лучше обрабатывали информацию.
Рыба. Исследование 2011 года, проведенное британскими учеными, показало, что употребление в пищу продуктов, богатых омега-3, таких как жирная рыба, увеличивает приток крови к мозгу, что приводит к улучшению показателей во время умственных задач. В ходе эксперимента, в котором принимали участие добровольцы в возрасте 18-35 лет, испытуемые также продемонстрировали лучшую реакцию и меньший уровень усталости после выполнения задания. Автор исследования доктор Филип Джексон сказала: «Данные свидетельствуют о том, что регулярное потребление жирной рыбы или добавок с содержанием жиров омега-3, может предотвратить снижение умственных способностей и слабоумие».
Апельсиновый сок. Ученые из Университета Рединга предложили 37 взрослым ежедневно потреблять 500 мл апельсинового сока в течение восьми недель. К концу эксперимента у испытуемых на 8% улучшились познавательные функции. Соавтор исследования д-р Даниэль Лампорт объяснил это улучшение естественными «флавоноидами», присутствующими в апельсиновом соке. Лампорт сказал: «Ежедневное употребление богатых флавоноидами фруктов и овощей может существенно помочь здоровью мозга».
Шпинат. Исследователи из университета Раша в Чикаго наблюдали за питанием и умственными способностями около 950 пожилых людей в течение 10 лет. Они обнаружили, что у тех, кто ел зеленые листовые овощи, такие как шпинат, по крайней мере, один раз в день, в значительно меньшей степени наблюдались нарушения умственной деятельности, чем у тех, кто этого не делал. Ведущая исследовательница Марта Клэр Моррис сказала, что листовая зелень так благотворно влияет на мозг, вероятно, из-за высокого содержания витаминов и питательных веществ, таких как витамин К, лютеин, фолат и бета-каротин.