“Письма счастья” для водителей становятся все ближе
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2017-09-24 22:15
“Письма счастья” для водителей становятся все ближе
В Украине уже вскоре введут автономную систему автоматической фиксации правонарушений на дорогах,
В Украине уже вскоре введут автономную систему автоматической фиксации правонарушений на дорогах, пишет СМИ, передает Rus.Media.
Коммунальное предприятие “Информатика”, принадлежащего Киевской городской администрации, объявило тендер на закупку программного обеспечения, которое позволит автоматически выявлять большинство нарушений правил дорожного движения в городе – превышение скорости, проезд на красный свет или неправильную парковку.
Эти нарушения будут фиксироваться и при наличии соответствующего законодательства, за них в автоматическом режиме могут выписываться штрафы.
“МВД думает, что запуском “писем счастья” будут заниматься они. Мининфраструктуры мечтает о том же, – пишет на своей странице в Фейсбук правозащитник Владимир Караваев. – А тем временем … семимильными шагами киевская власть приближается к построению автономной системы автоматической фиксации правонарушений на дорогах, тщательно скрывая это в приложениях к тендерной документации”.
В частности, 25 октября 2017 года будет проведен аукцион по закупке соответствующего аналитического программного обеспечения и серверного оборудования.