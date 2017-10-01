Пилот “Ред Булл” Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии
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2017-10-01 11:58
Пилот “Ред Булл” Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды “Мерседес”, третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо из “Ред Булл”.
Голландский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин “Формула-1” “Ред Булл” Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Малайзии, передает Rus.Media. Гонка прошла на автодроме “Сепанг” в Селангоре.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из команды “Мерседес”, третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо (“Ред Булл”). Немец Себастьян Феттель из “Феррари” стартовал в гонке с последней позиции, так как в субботу в квалификации он из-за механических проблем не смог показать какой-то результат. На финиш Феттель приехал четвертым. 20-летний Ферстаппен второй раз в карьере и впервые в текущем сезоне выиграл Гран-при “Формулы-1”.