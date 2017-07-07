«Пикантный отдых»: женщина тихонько взяла «гонорар» за ночные развлечения
07.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
К Черниговского горотдела полиции поступило сообщение от 57-летнего жителя областного центра. Мужчина заявил, что его обокрала женщина, с которой он недавно познакомился.
Это случилось у него дома по улице Самоквасова.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Муж утром увидел, что женщина исчезла. Также исчезли 15 тысяч гривен и золотое кольцо.
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