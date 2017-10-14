Пикантная фотосессия секс-символа Великобритании
2017-10-14 17:15
Пикантная фотосессия секс-символа Великобритании
Топлесс и в бикини.
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Модель и секс-символ Великобритании Рози Рофф опубликовала серию откровенных фотографий в социальных сетях, передает Rus.Media.
На одном из последних снимков девушка предстала в роскошном комплекте нижнего белья в стиле героини 50 оттенков серого.
На фото Углу рекламирует продукцию люксового бренда Bordelle, что выпускает эксклюзивную белье для женщин, которые хотят соблазнять и доминировать”.
На официальном сайте ателье можно прочитать, что в производстве мастера используют золото, атласные ленты, шелк и другие дорогие материалы. Продукция стоит соответственно очень дорого. На изготовление комплекта уходит несколько месяцев.