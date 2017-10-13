Пятница 13 в октябре 2017 года: как отвести беду?
2017-10-13 18:54
Пятница 13 в октябре 2017 года: как отвести беду?
Существуют проверенные способы уберечь себя и своих близких людей от беды в этот непростой день.
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Пятница 13 уже давно считается плохой датой, сулит несчастья во всех сферах жизни, передает Rus.Media. Для людей с ослабленной энергетикой-этот день может стать неудачным, если не знать, как отвести беду от себя и своей семьи.
Издавна приписывают этому дню темные мистические свойства: например, эта дата считается «ведьминым» днем, не обещает удачу никому, кроме магов, колдунов и гадалок. Если для вас этот день всегда был удачным, стоит задуматься о наличие особых способностей в вашем роду.
Однако чаще всего пятница 13 оказывается неудачным днем: мелкие и крупные неприятности сыплются на людей как из рога изобилия, а усталость и раздражительность сопровождают с самого утра. Существуют проверенные способы уберечь себя и своих близких людей от беды в этот непростой день.
Приметы в пятницу 13 и способы защиты от невезения
Не брать и не давать деньги в долг. Энергетика денежного потока в пятницу 13 крайне уязвима: любой негатив можно легко передать через деньги, а финансовый успех без должной защиты — забрать через них же. Поэтому постарайтесь никому не давать в долг и не просить одолжить вам деньги как минимум до заката. Этим вы убережете себя от нищеты и проблем с финансами в будущем.
Никому не рассказывать свои сны. Тонкий план и подсознание крайне чувствительны в этот день: рассказывая о своих снах даже самым близким людям, вы невольно можете лишить себя большей части жизненных сил. Сохраните свои сны в тайне до следующего дня, и пятница 13 пройдет для вас без происшествий.
Не ссориться и не вступать в конфликты. В пятницу 13 все чувства будут гипертрофированными, а эмоциональность — повышенная. Это может привести к большим скандалам и ссорам, которые в дальнейшем будет весьма непросто решить. Выходом может стать тщательный контроль за своими словами и действиями, внимательное отношение к своим близким, а также медитация, которая позволит обрести внутреннюю гармонию.Эти советы помогут вам провести пятницу 13 в спокойной атмосфере. Помните, что в первую очередь негатив находится в наших мыслях: не накручивайте себя и постарайтесь не думать о плохом.
В народе этот день считают ведьминым, ведь именно 13 числа нечисть способна доставить массу неприятностей людям. В этот день многие проводят разные ритуалы, в том числе и опасные: наведение сглаза и порчи, черные любовные привороты и отвороты, призыв существ из потустороннего мира.
13 октября не делайте необдуманных поступков в отношении собственных финансов. Исключите передачу средств в долг, чтобы избежать неудач и убытков. В этот день денежная энергетика особенно уязвима. Также не стоит брать кредиты и накладывать на себя долговые обязательства, чтобы не испытывать проблем с финансами в будущем.
В пятницу 13 стоит промолчать о том, что вы увидели во сне. Любые события могут быть искажены и сказаться на вашей жизни не лучшим образом. К тому же вы можете лишить себя жизненных сил, рассказав о своих сновидениях в эту мистическую дату.
13 октября сторонитесь любых конфликтных ситуаций. Эзотерики отмечают, что в настоящее время любая ссора может привести к сильному расстройству и даже послужить причиной расставания влюбленных.
Тем, кто в пятницу тринадцатого будет управлять транспортным средством, следует быть предельно внимательными и аккуратными.
В народе верят, что ложиться в больницу или давать согласие на хирургическое вмешательство в этот день грозит осложнениями, а также сложным периодом восстановления и выздоровления.
Садоводы в этот день ничего не сажают, так как растения обычно не идут в рост и подвержены всевозможным болезням.
Нежелательным является заключение брачного союза. Согласно приметам, энергетика пятницы 13 повысит риск развода супругов или постоянных скандалов в семье.
Не пытайтесь в этот день проводить обряды и ритуалы, если вы не уверены в собственных силах. Все ваши манипуляции могут обернуться против вас, и безобидное на первый взгляд действие может негативно сказаться на вашем благополучии.
Чтобы избежать негатива в этот день можно посетить церковь и вознести молитвы Высшим Силам. Попросите у них защиты и покровительства, проведите день в спокойствии и умиротворении и не поддавайтесь на провокации.