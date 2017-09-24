Пять фактов о пользе мастурбации
2017-08-31 13:34
Пять фактов о пользе мастурбации
Мастурбация — приятное занятие, которое мы можем каждый день дарить своему телу.
Итак, существует пять фактов, которые доказывают нам, что мастурбировать полезно, передает Rus.Media.
Это помогает чувствовать себя комфортно с самой собой
Многие из нас любят придираться к собственной внешности и отвергать свою сексуальность. Однако если ты регулярно мастурбируешь — принять себя и раскрыться в сексуальном плане становится гораздо легче.
Это помогает понять, что тебе нравится
Когда ты сама знаешь, что и где тебе приятно, то можешь передать эти знания партнеру, улучшив таким образом для себя весь сексуальный процесс. Так что мастурбация в данном случае помогает узнать себя лучше.
Это позволяет чувствовать себя сексуальной
Чем чаще ты мастурбируешь, тем выше твой сексуальный тонус, а соответственно и ощущение себя желанной. Даже если у тебя никого нет, ты всегда можешь с легкостью доказать себе таким образом, что находишься в прекрасной форме.
Это укрепляет мышцы таза
Когда ты занимаешься самоудовлетворением — у тебя автоматически тренируются мышцы тазового дна. А чем крепче и активнее эти мышцы — тем качественнее твой секс и тем насыщеннее оргазмы.
Это уменьшает риск инфекции
Регулярные занятия мастурбацией помогают предотвратить возникновение инфекции мочевых путей, застойных явлений и даже опухолей шейки матки.
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