Пьяный отец, вернувшись с корпоратива, решил помочь сыну написать песню про школу(видео)
2017-10-11 22:11
Пьяный отец, вернувшись с корпоратива, решил помочь сыну написать песню про школу(видео)
Отец вернулся с корпоратива и решил помочь сыну с уроками.
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Помните школьную пору? Парты, тетради, первые учителя. Нарисовал красивый рисунок и Вас похвалили, хорошо спел на уроке музыки — опять похвалили. Но были такие предметы, с которыми справиться гораздо сложнее. Мы сидели часами над задачками или произведениями, пропускали любимые мультики и фильмы, ведь пока не сделаешь домашнее задание, никто не даст посмотреть телевизор.
Но в самый трудный момент приходил кто-нибудь из родителей и говорил спасительную фразу: «Покажи, чему тебя там не получается, сейчас разберемся».Так вот, представим, отец вернулся с корпоратива и решил помочь сыну с уроками.
Что же из этого вышло? Давайте посмотрим!