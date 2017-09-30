Пьяный АТОшник устроил дерзкую погоню с полицией
2017-09-29 18:27
Пьяный АТОшник устроил дерзкую погоню с полицией
Все подробности.
В полиции рассказали как, боец морской пехоты нарушил законы, пустившись в перегонки с полицией в Николаеве, передает Rus.Media.
В частности, правоохранители отметили, что открыли семь административных дел.
По словам спикера патрульной полиции Николаева Романа Шкуренко, водителю микроавтобуса 21 год.
«На него открыты дела по таким обвинениям: одно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, одно за управление без удостоверения водителя, четыре — за проезд на запрещающий сигнал светофора и за невыполнение требования об остановке», — рассказали в полиции.
В крови водителя впоследствии было обнаружено 0,9 промилле алкоголя. Водитель является военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты.