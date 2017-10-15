Певицу Веру Брежневу раскритиковали фанаты в Instagram

despravda | 15.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-15 17:39

Певицу Веру Брежневу раскритиковали фанаты в Instagram
Дело в том, что фанатам не понравилось то, как Вера поет живьем на своих концертах.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Певицу и экс-участницу украинской поп-группы “Виа Гра” Веру Брежневу раскритиковали ее поклонники, передает Rus.Media. Комментируя один из последних концертов исполнительницы, на котором не было фонограммы, подписчики Брежневой в социальной сети Instagram стали утверждать, что Брежнева просто не умеет петь.

“Красота есть, голоса – нет”, “Где талант или хотя бы слух”, “Голоса у Веры нет”, – пишут пользователи.

Похожие записи

Об авторе

despravda