Певица Вера Брежнева произвела фурор своим провокационным нарядом
2017-10-10 11:31
Певица Вера Брежнева произвела фурор своим провокационным нарядом
В эти выходные в ТРК VEGAS прошло масштабное шоу в честь дня рождения популярного телеканала МУЗ-ТВ.
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Вера Брежнева произвела фурор своим провокационным нарядом
Поздравить канал с памятной датой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Больше всех поразила присутствующих певица Вера Брежнева, которая выбрала необычный наряд для выступления. Исполнительница вышла на сцену в черных шароварах, бюстье и серебряной накидке.
Вера Брежнева произвела фурор своим провокационным нарядом
«С днем рождения, МУЗ-ТВ! Пусть у тебя будет много хорошей музыки и музыкальных друзей! Будь, радуй, звучи! Спасибо всем, кто сегодня был с нами », – оставила свое поздравление Вера в своем микроблоге.
Фанаты увлеклись внешним видом артистки, Брежнева просто сияла, причем буквально.