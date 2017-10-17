Певица Санта Димопулос стала гостьей на свадьбе экс-возлюбленного и отца своего ребенка
2017-10-17 09:26
Певица Санта Димопулос стала гостьей на свадьбе экс-возлюбленного и отца своего ребенка
Украинская певица Санта Димопулос посетила свадьбу бывшего мужа — шоумена Андрея Джеджулы.
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В пятницу, 13 октября, Андрей Джеджула и его невеста Юлия Леус узаконили свой брак, передает Rus.Media.
Одной из гостей праздника стала бывшая жена шоумена — Санта Димопулос.
Об этом сообщила сама певица на своей странице в Instagram.
“Вчера был прекрасный и волнующий день. Я получила сотни вопросов и удивленных взглядов. Да, я была на свадьбе у Андрея Джеджулы и Юлии Леус.
Жизнь всегда дает нам испытания и трудности, у каждого из нас есть выбор — подняться на ступень выше или спуститься на ступень ниже. Я стараюсь выбирать первый вариант.
Жизнь слишком коротка и непредсказуема, чтобы тратить ее на ссоры и обиды. Счастливые люди не помнят плохого. Особенно когда у них есть общий дар — дети.
Я искренне рада за Андрея, потому что его глаза горят любовью и это взаимно, потому что с ним рядом мудрая, добрая и настоящая женщина, его половинка, которая вдохновляет и открывает его лучшие качества.
У всех нас столько заноз, что порой мы не замечаем как этот груз не дает нам нормально дышать. Если есть хоть маленький шанс их вытаскивать — даже не думайте. Peace and love.
П. С: Молодоженам от души желаю вечной любви, гармонии и пополнения в вашу красивую, большую семью“, — написала под фото Санта (орфг. сохранена — прим.редакции).
Стоит отметить, что Санту и Андрея объединяет общий ребенок — Даниэль.
Смотри фото с Сантой Димопулос: