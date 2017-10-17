Певица Руслана Лыжичко поделилась откровенными фотографиями
2017-10-17 18:06
Певица Руслана Лыжичко поделилась откровенными фотографиями
Руслана продемонстрировала подтянутую фигуру.
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Известная украинская певица и народная артистка Руслана Лыжичко показала стройную и подтянутую фигуру, передает Rus.Media .
На своей странице в соцсети Facebook 44-летняя артистка порадовала поклонников серией новых снимков в купальнике.
Победительница Евровидения 2004 также анонсировала новый музыкальный проект.
“Круто впитывать дикую энергию воды, солнца, ветра! Все лето я готовилась к новому этапу и нового музыкального проекта. На подготовку уходит больше времени, чем я планировала. Но чем дальше или выше хочешь прыгнуть, тем больше надо делать и создавать себя. Иногда трудно, но цель и результат того стоят!” – написала исполнительница.
Фото: Руслана (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/Andre Oniskevich, Ksyu Oniskevych)
“Блестяще!”, “Круто”, “Волшебная Руслана”, – прокомментировали пользователи сети.