Певица Наталья Могилевская обнажила душу и тело, чтобы признаться в главном
2017-09-30 21:39
Певица Наталья Могилевская обнажила душу и тело, чтобы признаться в главном
Наталья Могилевская сейчас не сходит с обложек журналов – с тех пор, как артистка вернулась в обновленное шоу “Танцы со звездами”,
Украинская певица Наталья Могилевская сейчас не сходит с обложек журналов – с тех пор, как артистка вернулась в обновленное шоу “Танцы со звездами”, передает Rus.Media.
В этот раз Могилевская стала героиней нового номера журнала VIVA. В беседе с изданием певица ответила на 20 неудобных вопросов – о личных переживаниях в последние годы.
“Современный мир говорит нам, что самые большие ценности – это деньги и успех. Но если копнуть глубже, выяснится, что все люди, находящиеся при власти, успешные и при деньгах, пошли на это, чтобы чувствовать себя счастливыми и любимыми. И это состояние счастья, это состояние души – самое ценное для всего человечества.
Поэтому, если оценивать себя самым ценным на свете даром – любовью, я бесценна тогда, когда люблю, и ничего не стоит, когда мое сердце закрыто. Я все еще иногда жалею об ошибках, совершенных в прошлом, или о том, что я чего-то не понимала раньше. Но я с огромным уважением и благодарностью отношусь к собственным глупости и недостатков, ведь они стали главной движущей креативной силой для сегодняшней изменения”, – призналась Наталья.
В журнале Могилевская обнажила не только душу, но и тело. На обложке она появилась в классическом осеннем пальто кремового цвета, накинутом на голое тело.
Автор фото: Соня Плакидюк
Образ стилисты дополнили красными туфлями-лодочками, массивными часами и серьгами.