Певица Loboda показала беременный животик (ФОТО)
07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Похоже, что певица ждет пополнения, сообщает сайт Наша мама.
как понять , что женщина довольна ?
Светлана позирует, сидя на кресле в легком комбинезончике, через который уже видно немал округлый животик. Подписчики сразу же начали расспрашивать у певицы или, хоть, порой, и не беременна. Красавица решила не отвечать на надоедливые вопросы, а лишь красноречиво подписала фото: “Как понять, что женщина удовлетворена?” Что бы это не означало, хотим поскорее узнать, действительно ли певица ждет пополнения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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