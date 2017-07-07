Певица Loboda показала беременный животик (ФОТО)

magictr | 07.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Похоже, что певица ждет пополнения, сообщает сайт Наша мама.

Певица Светлана Лобода уже воспитывает дочь Еву от своего бывшего мужа Андрея Царя, сейчас красавица официально свободна, однако совсем недавно, в своем микроблоге звезда опубликовала фотографию, которая озадачила фанатов.

как понять , что женщина довольна ?

Публикация вот LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 4 Июл 2017 в 11:50 PDT

Светлана позирует, сидя на кресле в легком комбинезончике, через который уже видно немал округлый животик. Подписчики сразу же начали расспрашивать у певицы или, хоть, порой, и не беременна. Красавица решила не отвечать на надоедливые вопросы, а лишь красноречиво подписала фото: “Как понять, что женщина удовлетворена?” Что бы это не означало, хотим поскорее узнать, действительно ли певица ждет пополнения. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

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