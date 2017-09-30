Певица Alyosha захватила фотографией в полупрозрачном наряде

despravda | 30.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-30 20:14

Певица Alyosha захватила фотографией в полупрозрачном наряде
Артистка опубликовала пикантный снимок в своем микроблоге.

Певица Alyosha порадовала своих поклонников новой фотографией. В личном микроблоге звезда опубликовала весьма пикантный снимок, пишет Rus.Media.

На фото исполнительница запечатлена в черном полупрозрачном платье. Пикантные части тела исполнительницы прикрыты вышивкой в тон наряда.

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