Певица Alyosha захватила фотографией в полупрозрачном наряде
30.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 20:14
Певица Alyosha захватила фотографией в полупрозрачном наряде
Артистка опубликовала пикантный снимок в своем микроблоге.
Певица Alyosha порадовала своих поклонников новой фотографией. В личном микроблоге звезда опубликовала весьма пикантный снимок, пишет Rus.Media.
На фото исполнительница запечатлена в черном полупрозрачном платье. Пикантные части тела исполнительницы прикрыты вышивкой в тон наряда.