Певец отмечал годовщину победы над смертельной болезнью и утонул, спасая ребенка
2017-07-28 22:42
Певец отмечал годовщину победы над смертельной болезнью и утонул, спасая ребенка
Израильский поп-певец, который ложно заявил о том, что у него рак последней стадии, умер, спасая свою племянницу.
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Девочка начала тонуть во время пляжной вечеринки в честь того, что певец оказался абсолютно здоров, передает Rus.Media.
Амир Фрайзер Гуттман, 41-летний поп-певец из Израиля, который прославился в конце 90-х годов, пригласил 30 гостей, среди которых были друзья и родственники, на вечеринку на пляже к югу от Хайфы. Он хотел отметить годовщину своей победы над раком — дату, которую он считал своим вторым днем рождения.
В тот роковой вечер Гуттман, его племянница и один из гостей, купались в море, когда внезапно поднялись сильные волны. Он героически держал девочку над головой, пока его и второго мужчину не спасли серферы. Самого певца унесли бурные воды, и его удалось найти лишь через час. Мужчину доставили в больницу, но врачи так и не смогли вернуть его к жизни.
В марте прошлого года у Амира диагностировали неходжкинскую лимфому и назначили ему курс химиотерапии, во время прохождения которой выяснилось, что рака у него нет, зато он болен другим смертельным заболеванием, имеющим схожие симптомы. В этом месяце он предъявил иск к больнице в Тель-Авиве в размере 1,3 миллиона долларов.