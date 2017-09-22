Петр Порошенко в Нью-Йорке встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном
2017-09-21 11:47
Петр Порошенко в Нью-Йорке встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном
“Чрезвычайно плодотворная встреча с Эммануэлем Макроном. С президентом Франции обсудили ситуацию на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей”
Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке (США) встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает Rus.Media.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“Чрезвычайно плодотворная встреча с Эммануэлем Макроном. С президентом Франции обсудили ситуацию на Донбассе и состояние реализации Минских договоренностей”, – отметил Порошенко.
Он уточнил, что также удалось скоординировать позиции относительно дальнейшей работы в рамках нормандского формата и подходы относительно реализации инициативы о введении миротворцев ООН на Донбасс.
Петр Порошенко и Эммануэль Макрон
“Отдельно поблагодарил супругу президента Франции за поддержку семьи украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России”, – сообщил президент Украины.