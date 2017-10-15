Пьете кофе или чай в офисе? Потом можете пожалеть!
2017-10-15 09:47
Пьете кофе или чай в офисе? Потом можете пожалеть!
По словам биологов из Аризонского университета (США), до 90% чашек в офисах покрыты болезнетворными микробами, а 20% посуды общего пользования содержат фекальные вещества
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По словам биологов из Аризонского университета (США), до 90% чашек в офисах покрыты болезнетворными микробами, а 20% посуды общего пользования содержат фекальные вещества, пишет СМИ, передает Rus.Media.
Как оказалось, болезнетворные бактерии распространяются через кухонные губки общего пользования, которые редко меняют. На посуде в результате их использования оседают коліморфні бактерии — организмы группы кишечной палочки.
– По словам экспертов, антисанитарные условия на офисных кухнях и зонах приготовления кофе тревожит. А к чему это может привести?
– Кишечная палочка в общем очень распространенная причина пищевых отравлений, – говорит Иван Козярин, профессор, сотрудник кафедры общественного здоровья НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Инфицирование группой бактерий Escherichia coli, или сокращенно E. coli, может вызвать диарею, рвоту, расстройства пищеварения, лихорадка.
– В понятие “кишечная палочка” входит не один микроорганизм, – присоединяется Нина Кильдий, эксперт по качеству и безопасности продуктов питания. – E. coli объединяет более 100 видов микроорганизмов. Они могут долго сохраняться в воде, почве, продуктах, на различных предметах.
Кишечная палочка – наиболее универсальный микробиологический показатель качества пищевых продуктов. В зависимости от количества, они могут вызвать отравление различной тяжести.
– Действительно ли возможно массовое отравление в офисе через пользование общими чашками, вилками, тарелками?
И. – Если в коллективе есть носитель кишечных инфекций – например, сальмонеллы – вероятность возгорания
сальмонеллеза очень большая. Собственно, таким образом могут передаваться и другие инфекции, которые имеют контактный путь передачи. Ведь вы не знаете, кто до вас пил из этой чашки, хорошо помытая вилка, тарелка.
А что касается кухонной губки, то она действительно очень быстро превращается в рассадник патогенных микроорганизмов. В ней накапливаются влага, жиры, остатки пищи, из-за чего создается идеальная среда для размножения микробов.
Поэтому на кухне совместного использования обязательно предстоит использовать мощные дезинфекционные средства, для мытья посуды следует брать моющие средства, которые хорошо устраняют жир и остатки продуктов.
По губки, то ее надо часто менять, в коем случае не допускать появления слизи и тому подобное. Например, на домашней кухне такую губку следует заменять каждые 3-4 дня. На офисных кухнях, где ею пользуется много людей, менять ее нужно каждый день.
– Исследователи посоветовали офисным работникам каждый вечер забирать свою посуду домой и мыть самим. Это единственный выход?
– Идеальный вариант – пользоваться индивидуальной посудой. Однако если компания имеет кухню, целесообразнее приобрести и посудомоечную машину — там можно применить определенный температурный режим и соответствующие моющие средства, что обеспечит уничтожение болезнетворных микроорганизмов.