Песни на украинском языке лучшие в мире !!! Злата Огневич – ТАНЦЕВАТЬ (видео)
06.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-05 21:34
Песни на украинском языке лучшие в мире !!! Злата Огневич – ТАНЦЕВАТЬ (видео)
Злата Огневич выпустила яркое видео на песню “ТАНЦЕВАТЬ”, режиссером клипа стал хореограф Freedom-ballet Константин Гордиенко.
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Настоящим удивлением для поклонников стал спортивный образ Златы, который гармонично вписался в сюжет. Для Златы Огневич это эксперимент – танцевальный клип, который показывает ее в новой ипостаси. Вместе с лучшими танцорами Украины в этом видео певица продемонстрировала пыл, который может вызвать танцевальная музыка.