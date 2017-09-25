Первую яхту класса люкс Porsche спустили на воду
2017-09-25 10:55
Первую яхту класса люкс Porsche спустили на воду
27 сентября во время ежегодного яхт-шоу в Монако состоится официальная презентация нового судна Porsche стоимостью 16 млн долларов.
Верфь “Dynamiq” Сергея Добросердова, дизайнера и российского брокера, в Монако спустила яхту GTT 115 на воду , передает Rus.Media .
Компания Porsche сообщает, что яхта подойдет для тех, кто знаком с производителем и имел дело с яхтами. Кроме того, она отлично подойдет для ценителей скорости и стиля, которые смогут оценить совершенную работу.
Экстерьер яхты окрашен в металлическом цвете, что присущ Porsche, со столовой и спа-бассейном на открытом воздухе. Яхта Porsche GTT 115 вмещает 12 человек, для которых есть комфортные каюты.
Длина нового судна достигает 35 метров, а мощность двигателя в 1 650 “лошадей” позволяет развивать скорость до 39 км/час. Дизайн интерьера разработала компания Minotti, которая помогала при создании кинокартины “Пятьдесят оттенков серого”. Интерьер кают выполнен из натуральной кожи, мрамора и карбонового волокна.