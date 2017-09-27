Первый морской секс-круиз стартовал в Венеции
2017-09-27 17:18
Первый морской секс-круиз стартовал в Венеции
Во время путешествия для отдыхающих организовывают различные эротические ивенты.
В Венеции начался первый на планете морской секс-круиз Desire Cruise, передает Rus.Media. Лайнер под названием Azamara Quest вечером в минувший вторник отправился в путешествие. Соответствующая информация поступила из агентства SeaTracker, которое занимается отслеживанием движения судов в реальном времени.
Роскошный лайнер длиной 180 метров совершит путешествие водами Адриатического моря. Также он будет заходить в порты Словении и Хорватии. Круиз завершится 3 октября непосредственно в точке, с которой все началось – в Венеции.
На официальном сайте проекта отмечается, что купить билеты на мероприятие невозможно, так как все они распроданы. При этом, тарифы были более чем существенными – минимальная цена, которую надо заплатить составляла 3,5 тысяч долларов, а некоторые отдавали за каюту и все 11 тысяч.
В процессе путешествия для владельцев билетов будут организовывать различные эротические ивенты и прочие развлечения исключительно для взрослых. В определенных зонах на борту Azamara Quest можно будет находиться полностью обнаженным.
Повышенный ажиотаж Desire Cruise заставил организаторов этого мероприятия забронировать еще один заход на 2018 год. Лайнер покинет порт Барселоны 28 апреля, а уже 5 мая остановится в итальянском городе неподалеку от Рима.