Первый летающий автомобиль появится на рынке в 2018 году

despravda | 03.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2016-09-22 17:11

Первый летающий автомобиль появится на рынке в 2018 году
Первый в мире летающий автомобиль обещает выпустить в ближайшие годы словацкая компания AeroMobil, которая получила финансирование от бывшего босса Aston Martin Дэвида Ричардса.

В результате серьезной финансовой поддержки, производители работают над проектом куда быстрее, чем планировалось ранее.

Сейчас словацкие инженеры работают над четвертым прототипом аеромобіля.

Ожидается, что AeroMobil 4.0 сможет взлетать и садиться на любую поверхность, не зависимо от того, грунт или асфальт.

Стоимость новинки пока не озвучена.

Однако компания уже в следующем году намерена открыть прием заявок на летающую новинку.

Следует отметить, что летающие автомобили пытаются создать инженеры во всем мире. Однако, модели, которым удалось подняться в воздух, можно пересчитать по пальцам.

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