Первый летающий автомобиль появится на рынке в 2018 году
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2016-09-22 17:11
Первый летающий автомобиль появится на рынке в 2018 году
Первый в мире летающий автомобиль обещает выпустить в ближайшие годы словацкая компания AeroMobil, которая получила финансирование от бывшего босса Aston Martin Дэвида Ричардса.
В результате серьезной финансовой поддержки, производители работают над проектом куда быстрее, чем планировалось ранее.
Сейчас словацкие инженеры работают над четвертым прототипом аеромобіля.
Ожидается, что AeroMobil 4.0 сможет взлетать и садиться на любую поверхность, не зависимо от того, грунт или асфальт.
Стоимость новинки пока не озвучена.
Однако компания уже в следующем году намерена открыть прием заявок на летающую новинку.
Следует отметить, что летающие автомобили пытаются создать инженеры во всем мире. Однако, модели, которым удалось подняться в воздух, можно пересчитать по пальцам.