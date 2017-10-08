Первые в Европе: украинское город перейдет на светодиодное освещение улиц
2017-10-08 16:26
Первые в Европе: украинское город перейдет на светодиодное освещение улиц
“На энергосберегающее освещение выделили 18 миллионов гривен из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития, – рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью запорожскому изданию “Миг”.
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В 2018 году именно Житомир намерено увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, которое полностью перейдет на светодиодное наружное освещение, передает Rus.Media.
В 2016 году Житомир увеличил цифру LED-светильников на улицах до 5200.
“В придачу, во всех коммунальных учреждениях города ввели систему энергомониторинга”.
По словам Сухомлина, сегодня облцентр лидирует во внедрении энергоэффективных мероприятий в сферах городского хозяйства и развития возобновляемой энергетики.