Первые в Европе: украинское город перейдет на светодиодное освещение улиц

despravda | 08.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-08 16:26

Первые в Европе: украинское город перейдет на светодиодное освещение улиц
“На энергосберегающее освещение выделили 18 миллионов гривен из собственного бюджета и воспользовались средствами Госфонда регионального развития, – рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью запорожскому изданию “Миг”.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

В 2018 году именно Житомир намерено увеличить количество уличных LED-светильников до 8600 и стать первым городом в Европе, которое полностью перейдет на светодиодное наружное освещение, передает Rus.Media.

В 2016 году Житомир увеличил цифру LED-светильников на улицах до 5200.

“В придачу, во всех коммунальных учреждениях города ввели систему энергомониторинга”.

По словам Сухомлина, сегодня облцентр лидирует во внедрении энергоэффективных мероприятий в сферах городского хозяйства и развития возобновляемой энергетики.

Похожие записи

Об авторе

despravda