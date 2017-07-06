Первые опасные симптомы диабета
Позывы к мочеиспусканию
Понятно, чем больше воды вы пьете, тем чаще бегаете в туалет. От чрезмерной нагрузки могут страдать почки, которые работают в усиленном режиме, ведь им приходится выводить избыток глюкозы. Чрезмерное количество белка в моче мешает нормальной фильтрации в почках, увеличивается уровень токсинов в крови. Самое неприятное в этом то, что даже после того, как вы начнете регулировать уровень сахара с помощью лекарств, повреждения почек никуда не денется, вам придется лечить и их.
Слабость и усталость
Если уровень вашей нагрузки не изменился, но вы стали чувствовать себя постоянно уставшим и разбитым, даже высыпаясь и нормально питаясь, обежено: слабость может быть вызвана избытком сахара в крови. Дело в том, что когда нарушается процесс транспортировки глюкозы в клетки организма, то они недополучают энергию, вот вы и чувствуете усталость. Кроме того, отсутствие энергии заставляет вас чаще, чем обычно, есть: кажется, что чувство голода преследует вас постоянно!
Онемение и покалывание конечностей
Этот симптом может указывать на повреждение нервных окончаний, вызванное диабетом. Дело в том, что глюкоза действует на нервы как кислота, разъедая их. Разрушение тонких нервных окончаний происходит, прежде всего, на пальцах рук и ног. Вот почему вы можете чувствовать онемение, покалывание, зуд и другие странные чувства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре народных способа очистить кровь
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как помочь подростку найти себя? Топ-5 советов
- Сколько воды должны пить дети и почему
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой