Первые леди – Марина Порошенко и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке

despravda | 21.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-21 21:54

Первые леди – Марина Порошенко и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке
Марина Порошенко для встречи с Меланией Трамп выбрала платье харьковского дизайнера Натальи Поздняковой.

В Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН состоялась официальная встреча лидеров Украины и США, передает Rus.Media. Президент Петр Порошенко встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Но внимание модной общественности было сосредоточено на первых леди.

Так, Марина Порошенко для встречи с Меланией Трамп выбрала платье харьковского дизайнера Натальи Поздняковой.

Миссис Трамп осталась верна своему стилю и выбрала черное платье-футляр и лодочки.

Вчера состоялась встреча Марины Порошенко и первой леди Франции Бриджит Макрон.

Марина Порошенко и Бриджит Макрон в Нью-Йорке

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