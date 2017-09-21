Первые леди – Марина Порошенко и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке
2017-09-21 21:54
Первые леди – Марина Порошенко и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке
Марина Порошенко для встречи с Меланией Трамп выбрала платье харьковского дизайнера Натальи Поздняковой.
В Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН состоялась официальная встреча лидеров Украины и США, передает Rus.Media. Президент Петр Порошенко встретился с президентом Америки Дональдом Трампом. Но внимание модной общественности было сосредоточено на первых леди.
Так, Марина Порошенко для встречи с Меланией Трамп выбрала платье харьковского дизайнера Натальи Поздняковой.
Миссис Трамп осталась верна своему стилю и выбрала черное платье-футляр и лодочки.
Вчера состоялась встреча Марины Порошенко и первой леди Франции Бриджит Макрон.
Марина Порошенко и Бриджит Макрон в Нью-Йорке