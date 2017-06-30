Первое правительство новейшей Украины появился 100 лет назад
28 июня исполняется сто лет, как в 1917 году Центральная Рада создала свой исполнительный орган – Генеральный Секретариат – первое правительство Украины. На него возлагалось воплощение в жизнь главного постулата Первого универсала, принятого несколькими днями ранее: «Отныне сами будем творить нашу жизнь».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Наряду с законодательной ветвью власти, которую представляла сама Центральная Рада, начиналось созидание исполнительной, возглавляемой Генеральным Секретариатом. Дела внутренние, финансовые, продовольственные, земельные, земледельческие, межнациональные и другие в пределах Украины передавались в его компетенции.
Для того, чтобы не портить и без того сложные отношения с российским Временным правительством, а также ввиду отсутствия консенсуса между членами Центрального Совета, решили не употреблять слово «правительство» или «министры», вместо – «Генеральные секретари». В первый состав Генерального Секретариата вошли 8 Генеральных секретарей и Генеральный писарь. Головой, а одновременно Генеральным секретарем внутренних дел был избран известный политический деятель и писатель Владимир ВИННИЧЕНКО.
Генеральным секретарем финансов стал кооператор Христофор БАРАНОВСКИЙ, межнациональных дел – публицист Сергей ЕФРЕМОВ, пищевых – экономист Николай СТАСЮК, земельных – кооператор Борис МАРТОС, военных – председатель Украинского генерального военного комитета Симон ПЕТЛЮРА, юстиции – юрист Валентин САДОВСКИЙ, образования – педагог Иван СТЕШЕНКО, генеральным писарем – публицист Павел ХРИСТЮК. Самому старшему из членов Генерального Секретариата Ивану Стешенко на момент вступления в должность исполнилось 44, а младшему Павлу Христюку – только 27, следовательно, средний возраст первых украинских чиновников едва превышал 36 лет. Несмотря на «молодость», а также отсутствие опыта государственной службы, Генеральные секретари сразу рьяно взялись за дело – решение организационных вопросов, налаживания работы ведомств, определение сферы деятельности и формирования их политики.
Образованием Генерального Секретариата Центральная Рада продемонстрировала серьезность своих намерений относительно воплощения автономии Украины. Как отмечал ее председатель Михаил Грушевский, Центральная Рада объявила «шах» Временному правительству, поставила его «плотно перед угрозой конфликта» и заставила к уступкам: «Впечатление его было глубокое, и только после него все шаги Центральной Рады включая Универсалом в глазах всех, кто не верил украинскому движению и надеялся как-то его «на кривой объехать», убедились в серьезности ситуации и необходимости с ней в определенной мере посчитаться”.
По словам Владимира Винниченко, это был «идеальный правительство» – построен не на принуждении, а на моральном авторитете и поддержке людей. Он не имел той власти и полномочий, которые имеют обычно правительства. В его распоряжении не было ни одного солдата (хотя немало военных готовы были выполнять приказы этого правительства). Он не мог назначить или уволить одного чиновника, дать распоряжение или приказ административным учреждениям. Но чиновники по собственной воле готовы были выполнять его указания. Генеральный Секретариат, в конце концов, не имел денег, механизма сбора налогов. Однако средства Национального фонда люди собирали добровольно. «В Киев из всех уголков великой Украины ехали делегаты, представители деревень, волостей, уездов, общин, комитетов, чтобы на собственные глаза увидеть ту Центральную Раду, поздравить ее и передать собранные между рабочими и крестьянами деньги – медные, серебряные, золотые, – писал в воспоминаниях о Генеральный секретариат генеральный писарь Павел Христюк. – Были дни, что у казны Центральной Рады стояли целые очереди крестьянских, рабочих с мозолистыми руками, личностей с тюками и торбиночками с деньгами в руках. Это украинский народ нес своей Раде добровольный налог – небольшой, но искренний, отданный без принуждения, с радостью».
Первые месяцы своей работы Генеральный Секретариат работал в здании Педагогического музея, где также проходили заседания Центральной Рады (ныне – Дом учителя по вул. Владимирской, 57). «Первое Правительство украинской государственности, со всеми своими органами и аппаратами, содержался в двух маленьких закутках, – вспоминал председатель секретариата Владимир Винниченко. – Эти закутки, видимо, были переделаны из «уборных» (имели каменный пол и «раковины» в стенах для воды). И здесь, в этих закутках генеральные секретари принимали сотни делегаций в день, делали, обливаясь потом от духоты, свои заседания; сами переписывали на машинках свои постановления, сами даже пол подметали не было ни чиновников, ни писцов, ни даже сторожа».
И только осенью 1917 года Генеральный Секретариат получил в свое распоряжение свободные помещения в отеле «Савой» на вул. Крещатик, 38. К сожалению, этот дом, как и большая часть застройки центральной улице Киева, был взорван нквд в сентябре 1941 года. Теперь на этом месте находится здание Киевского городского совета (Крещатик, 36).
С принятием Четвертого универсала Центральной Рады, которым провозглашалась независимость Украинской Народной Республики, Генеральный Секретариат изменил название на Совет Народных Министров.
Украинский институт национальной памяти
по инф. Европейская Украина
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