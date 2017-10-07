Первая саудийка за рулем погибла в ДТП

despravda | 07.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-07 18:19

Первая саудийка за рулем погибла в ДТП
На днях при обучении вождению автомобилем погибла подданная Саудовской Аравии.

 

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Решение властей Саудовской Аравии о предоставлении водительских прав женщинам, которые проживают в королевстве, еще не успело вступить в силу, но первые горькие плоды у него уже есть, передает Rus.Media.

Так, на днях при обучении вождению автомобилем погибла подданная Саудовской Аравии – она на полной скорости врезалась в бетонную стену.

Как стало известно, рядом с женщиной в этот момент находился мужчина, который давал ей инструкции, выполнить которые она не сумела. Женщина погибла, а мужчина с травмами находится в больнице.

Отметим, что участие в дорожном движении в качестве водителей женщины в Саудовской Аравии смогут с июня 2018 года – к этому моменту должны быть проведены все необходимые для этого технические мероприятия.

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