Первая правдивая Камасутра для тех, кто находится в браке
2017-10-11 19:35
Первая правдивая Камасутра для тех, кто находится в браке
Камасутра для семейных пар.
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Вне «посудомоечная», передает Rus.Media. Мужчина загружает посудомоечную машину, а женщина подходит к нему и говорит, что он все делает неправильно.
«Снижение стандартов». Муж пускает газ в присутствии женщины и даже не извиняется.
«Выбрасывание китов на берег». Мужчина и женщина съели столько индийской еды, что им трудно не то что заниматься любовью, но даже говорить.
«Целеустремленный кролик». Женщина застает мужа за самоудовлетворением в постели и недоверчиво спрашивает: «Издеваешься?» А он все равно продолжает.
«Прерванный акт». Мужчина нежно целует шею женщины, а женщина прикасается к груди мужа, и тут в спальню вбегает ребенок и говорит, что слышит страшный звук, или несет еще какую-то детскую чушь.