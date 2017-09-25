Первая легендарная советская гоночная машина «Победа-Спорт»!
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2017-09-19 22:19
Первая легендарная советская гоночная машина «Победа-Спорт»!
На фото не какой-нибудь современный хотрод — «Победа-Спорт», забытая легенда кольцевых гонок.
9 июня 1946 года во время заездов на скорость вблизи города Горький 485-сильный 16-цилиндровый болид Auto-Union, вывезен из Германии, потерял устойчивость и влетел в толпу зрителей, передает Rus.Media. Зрелище обошлось большой кровью, оргвыводами и запретом на использование любой иностранной техники в соревнованиях любого уровня.
9 июня 1946 года во время заездов на скорость вблизи города Горький 485-сильный 16-цилиндровый болид Auto-Union, вывезен из Германии, потерял устойчивость и влетел в толпу зрителей, передает Rus.Media.
Зрелище обошлось большой кровью, оргвыводами и запретом на использование любой иностранной техники в соревнованиях любого уровня.
Эта мера сначала поспособствовала высокой внутрисоюзной конкуренции, но затем привела к долгой и бесславной изоляции всего советского автоспорта. На первую фазу — фазу подъема пришлась семилетка отдельного зачета, почета и пьедесталов для гонщиков на автомобилях «Победа».
Как еще одна форма готовности к труду и обороне, послевоенный автоспорт в СССР набирал обороты с шоссейных гонок на дальние дистанции. Военизированная парадигма марш-бросков на 300, 500 и даже 1000 км подкреплялась понятием «экипаж» как отделения спортобщества, танковыми шлемами на головах сорвиголов и расчетом на водителя, механика, как в бронемашине, а не на пилота и штурмана, как в авиации или ралли. Настоящей кузницей побед в спорте и «Побед» в цехе была команда «Торпедо» Горьковского автозавода.
Экспериментальным путем в команде пришли к выводу, что снижение массы автомобиля снимает массу проблем при разгоне, а дальше все решает аэродинамика (не зря же именно торпедовцы разбирали и собирали по винтику тот трофейный Auto-Union). С 1950 по 1956 год на Газе были построены всего четыре «чистокровные» заводские «Победы» с двухместными спортивными кузовами, которые получили в прессе и обиходе название «Победа-Спорт».
Конкуренцию им, причем довольно острую, составляли «метисы» — кустарные спорткары от бесчисленных и безымянных таксопарков, автобаз и ведомственных автоклубов. Почти ежегодно менялись правила гонок, менялись кубатура двигателей и форма кузовов, ставились и отменялись компрессоры наддува, дюралевые обтекатели, испытаны множество смелых и экзотических решений. Но в основе этих болидов всегда оставалось архаичное и вместе с тем очень прочное шасси серийной машины. Именно оно позволяло автомобилю нестись по разбитой дороге со скоростью до 170 км/ч на всем отечественном — бензине, маслах и разслаївающихся от перегрева шинах.
До второй половины 1950-х спортивные «Победы» подошли к пику формы — предельно легкий бездверний родстер с двухлитровым мотором, докрученним до «фантастических» 85 к. с. Трехступенчатая коробка без синхронизаторов, двойной радиатор, дублированная система зажигания, огромный бензобак и тонкий плексигласовый щиток на месте лобового стекла — скромный советский «грантуризмо». Тогда всесоюзные старты собирали уже десятки оригинальных машин.
В 1956 году скудерия «Торпедо» взяла два первых места на чемпионате страны по кольцевым гонкам и навсегда ушла из «больших призов». Последняя из четырех заводских «Побед» — машина гонщика Мосолова — недавно была полностью воссоздана и на сегодня является единственным доступным отражением той бесстрашной эпохи в советском спорте.
Это Auto-Union Type D, разбившегося под Горьким. Управлял им гонщик Соколов чудом остался жив.
В 1939 году Type D развил 330 км/ч — вдвое больше тогдашнего рекорда скорости СССР. Сегодня болиды Auto-Union оцениваются в десять и более миллионов долларов