Первая брачная ночь. Исторические традиции и современность
2017-10-02 21:43
Первая брачная ночь. Исторические традиции и современность
Каких традиций и обрядов придерживались разные народы в древности, и какие из них дошли до наших времен?
Первая брачная ночь – волшебное таинство для двоих, передает Rus.Media. Но так было не всегда. Да и до сих пор у некоторых народов она является делом чести всего рода или общины. В это сложно поверить, но нередко родственники и гости молодоженов принимали непосредственное физическое участие в первой близости молодых.
Каких традиций и обрядов придерживались разные народы в древности, и какие из них дошли до наших времен?
Средневековья
Первая брачная ночь во многих странах средневековой Европы проходила в присутствии старших родственников, которые должны были направлять и подбадривать неопытных молодоженов с помощью шуток и комментариев на тему того, что происходит. Если жених не был сыном знатного рода, правом первой ночи мог воспользоваться по своему желанию феодала, на землях которого проживала и работала семья жениха.
А у некоторых народов (например, Балеарів) право на невесту в брачную ночь могли заявить близкие друзья и родственники жениха. Причем, в этом случае жених находился в самом конце списка.
Африканские племена
Традиция права первой ночи поддерживается до сих пор в некоторых африканских племен, например, баре в Абиссинии. Это связано с тем, что по их мнению пролитая невестой кровь может навредить молодому, лишая его здоровья, энергии и удачи. Поэтому без должной квалификации затевать столь рискованное дело не стоит. Для решения этой деликатной проблемы молодежи прибегают к помощи колдуна, шамана или вождя.
Кавказские традиции
Кавказская девушка всегда была образцом чистоты и непорочности. После обряда бракосочетания родственники провожали молодых в спальню, а сами продолжали праздновать в ожидании подтверждения невинности невесты. Таким подтверждением служило простыню с пятном крови.
Если же оно оставалось чистым – молодую с позором выгоняли из дома жениха. Ее семья, как правило, тоже отказывалась от безстидниці. И ей оставалось только покончить жизнь самоубийством или уйти в монастырь. Кстати, эта традиция не изжила себя полностью и в наше время, и присутствует не только в культуре некоторых народов Кавказа, но и цыган.
Славянские корни
Похожие традиции были и у славян – утром следовало также предоставить доказательства в виде простыни родственникам жениха. Правда, часто первая брачная ночь превращалась в настоящий балаган. Родственники и гости стучали в дверь спальни, давали советы и подсматривали в замочную скважину. Понятное дело, не у каждого жениха хватало выдержки довести в такой обстановке начатое дело до конца. В таком случае ему давали три попытки, а потом искали надежную замену в виде старшего родственника или проверенного друга.
К счастью, эта традиция давно изжила себя. А вот у язычников в Древней Руси строгих требований к невесте не выдвигалось. Даже существовали “пробные браки”, а венчались, когда планировали обзавестись первенцем.
Запрет на близость
В Индии до сих пор молодым не рекомендуют заниматься сексом в течение трех ночей после свадьбы, иначе боги могут разозлиться и не одарить их потомством.
Похожая традиция есть и на Филиппинах. Так, жених с невестой пьют и гуляют со всеми гостями, а потом укладываются спать каждый в своей комнате. Это необходимо для того, чтобы будущий ребенок не родился больным. В этом есть своеобразная логика: зачинать малыша на пьяную голову совершенно не на пользу его здоровью.
А что сегодня?
Сегодня довольно сложно найти девушку, которая вступала бы в брак будучи девственницей. А многие и вовсе живут до официального брака в так называемом «гражданском» несколько месяцев, а то и лет и ведут совместный быт.
И все же первая брачная ночь должна запомниться на всю жизнь. Многие бронируют для ее проведения номер в фешенебельном отеле, где в романтической атмосфере могут в полной мере проникнуться ощущением таинства и очарования, что происходит. К их услугам холодное шампанское, огромная кровать, усыпанное лепестками роз, любимая музыка, ароматная ванна, свечи в серебряных подсвечниках и сейф для хранения подаренных на свадьбу денег, которые они смогут не спеша пересчитать, когда в полной мере насладятся друг другом. Нескучной вам ночи!