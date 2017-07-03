Перезахоронение, уничтожение деревьев и муниципальное переименования: опять исполком

Очередное заседание исполнительного комитета Черниговского городского совета состоится завтра, 4 июля. В повестке дня – 18 вопросов.
Компенсацию за участие в выставочно-ярмарочном мероприятии за счет средств городского бюджета
Об установлении режимов работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время
Докладывает: Максименко Людмила Вадимовна – начальник управления экономического развития города
Об утверждении списков граждан, поставленных на квартирный учет, выделение жилья предприятиям, гражданам города, выдачу ордеров
О передаче жилых помещений в собственность граждан
О выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на жилье
Докладывает: Католик Михаил Анатольевич – начальник управления квартирного учета
О даче согласия на передачу проектной документации
Докладывает: Повар Владислав Викторович – начальник управления здравоохранения
Об утверждении перечня объектов по обустройству инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора города, что співфінансуються за счет средств городского бюджета города Чернигова
Об удалении зеленых насаждений
Докладывает: Куц Ярослав Валентинович – начальник управления ЖКХ
О перекрытии движения автотранспорта
Докладывает: Рыженко Владимир Дмитриевич – заместитель председателя правления ПАО «ОТКЕ»
О передаче основных средств
Об изменении названия коммунального предприятия и утверждении Устава в новой редакции
Докладывает: Хрустицький Виталий Анатольевич – начальник КП «Муниципальная полиция»
Об утверждении проектно – сметной документации
Докладывает: Малявко Сергей Михайлович – директор КП «Черниговводоканал»
Об утверждении устава коммунального предприятия «АТП-2528» Черниговского городского совета в новой редакции
Докладывает: Волок Руслан Валерьевич – директор КП «АТП – 2528»
Об удалении зеленых насаждений
Докладывает: Кошельник Василий Иванович – главный инженер КП «Зеленстрой»
Об утверждении и предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков
О присвоении и изменении почтовых адресов объектам недвижимого имущества
О долевом участии (взносе) заказчиков (инвесторов) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Чернигова
Докладывает: Калюжный Сергей Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства
О перезахоронении
Докладывает: Ткач Андрей Викторович – начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной, оборонной и специальной работы
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