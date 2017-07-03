Перезахоронение, уничтожение деревьев и муниципальное переименования: опять исполком

magictr | 03.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Очередное заседание исполнительного комитета Черниговского городского совета состоится завтра, 4 июля. В повестке дня – 18 вопросов.

  • Компенсацию за участие в выставочно-ярмарочном мероприятии за счет средств городского бюджета
  • Об установлении режимов работы объектов торговли, заведений ресторанного хозяйства и сферы услуг в ночное время

    • Докладывает: Максименко Людмила Вадимовна – начальник управления экономического развития города

  • Об утверждении списков граждан, поставленных на квартирный учет, выделение жилья предприятиям, гражданам города, выдачу ордеров
  • О передаче жилых помещений в собственность граждан
  • О выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на жилье

    • Докладывает: Католик Михаил Анатольевич – начальник управления квартирного учета

  • О даче согласия на передачу проектной документации

    • Докладывает: Повар Владислав Викторович – начальник управления здравоохранения

  • Об утверждении перечня объектов по обустройству инженерно-транспортной инфраструктуры частного сектора города, что співфінансуються за счет средств городского бюджета города Чернигова
  • Об удалении зеленых насаждений

    • Докладывает: Куц Ярослав Валентинович – начальник управления ЖКХ

  • О перекрытии движения автотранспорта

    • Докладывает: Рыженко Владимир Дмитриевич – заместитель председателя правления ПАО «ОТКЕ»

  • О передаче основных средств
  • Об изменении названия коммунального предприятия и утверждении Устава в новой редакции

    • Докладывает: Хрустицький Виталий Анатольевич – начальник КП «Муниципальная полиция»

  • Об утверждении проектно – сметной документации

    • Докладывает: Малявко Сергей Михайлович – директор КП «Черниговводоканал»

  • Об утверждении устава коммунального предприятия «АТП-2528» Черниговского городского совета в новой редакции

    • Докладывает: Волок Руслан Валерьевич – директор КП «АТП – 2528»

  • Об удалении зеленых насаждений

    • Докладывает: Кошельник Василий Иванович – главный инженер КП «Зеленстрой»

  • Об утверждении и предоставлении градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков
  • О присвоении и изменении почтовых адресов объектам недвижимого имущества
  • О долевом участии (взносе) заказчиков (инвесторов) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города Чернигова

    • Докладывает: Калюжный Сергей Сергеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства

  • О перезахоронении

    • Докладывает: Ткач Андрей Викторович – начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и мобилизационной, оборонной и специальной работы

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