Перестаньте раздражать Вселенная!
2017-10-05 21:51
Перестаньте раздражать Вселенная!
Давайте не будем…
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Вот я иногда думаю, что там, на небе, собрался молодой творческий коллектив, передает Rus.Media. Работа у них такая. Креативная. Помогать людям воплощать мечты.
В понедельник в 9:00 у них планерка и обсуждение текущих мечтаний. Начальник отдела зачитывает новые поступления желаний с планеты Земля, все остальные переписывают их в свои дневники. Петя мечтает стать писателем. Коля — поваром.
Наташа — фотографом. Ну, например.
Потом начальник так с энтузиазмом говорит: «Ну все, ребята, работаем! Мы же отличная команда! Мы профессионалы!»
И понеслось. Они придумывают какие-то невероятные сценарии и сюжеты. Точно рассчитывают время и место, чтобы столкнуть человека со случайными людьми и событиями. Составляют план и график. Согласуют со смежными группами, чтобы осуществление мечты Пети никак негативно не повлияло на осуществление мечты Круге. Делают колоссальную работу. Не спят ночами, не видят детей и кота. Мечтают, что после этого проекта обязательно попросят у шефа отпуск.
И вот проект подписан. Все инстанции дали добро.
Наступает день икс. Он обведен в календаре красным кружком. Все согласовано с астрологическим отделом. Близнюк в Овне, все как положено.
Человек выходит из дома. Понимает, что забыла ключи. Пока бегала за ключами, опоздала на автобус. А на работе начальник-зверь и срочный проект. Человек вызывает такси, понимает, что сегодня останется без обеда, потому что на такси уйдут последние деньги. С испорченным настроением плюхается в машину. Таксист решает разрядить обстановку и делает радио громче. Играет Лепс: «самый лучший день». Человек просит переключить. На другой радиостанции — объявления. Такая-то студия по такому-то адресу объявляет новый набор в художественную школу. Телефон повторяют два раза. И таксист говорит: «О, художники зовут. У меня племянница тоже хорошо рисует. Ей 5 лет сейчас, а все говорят, что талант».
И человек ему печально отвечает: «Я тоже в детстве хорошо рисовал».
А по радио снова объявление повторяют.
Там, на небе, все смотрят на это со скрещенными пальцами. Никто не дышит. Не шевелится. В туалет никто не выходит. Муха замерла в полете.
Человек переписывает номер телефона в свой блокнот.
Вся креативная группа выдохнула. Открывают шампанское. Все аплодируют и смеются. Кто-то подхватил другой кружить в танце. Кто-то позвал на радостях коллегу на свидание.
А муж пришел домой. Рассказал жене. И она ему говорит: «Что это ты надумал? Что за глупости?»
И такой: «Действительно, что это я себе надумал! Глупости какие-то. Не рисовал-то уже с детства. Ну да, упоминал об этом недавно. Хотел даже кисти купить. Но как-то все лишних денег не было. Как я пойду туда? Засмеют…»
И там, на небе, все дружно: «Да что же такое?! Как так?!»
Кто-то театрально бросает бумаги со стола со словами: «Я не могу так больше работать!!!» Свидание отменяется. Шеф вызывает начальника отдела исполнения мечтаний с требованием отчета. Кто виноват? В чем косяк? Разбор полетов. Лишение премий. Никакого отпуска. Дома дети скучают и кот.
В общем, давайте не будем раздражать Вселенную. Там ребята реально стараются. Без отпуска работают.
Давайте не будем».