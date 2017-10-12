Переселение людей с Земли смертельно опасно
2017-10-12 14:47
Переселение людей с Земли смертельно опасно
Ученые.
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Некоторые ученые-любители считают, что попытки человечества колонизировать другие планеты являются очень опасными, передает Rus.Media. Это связано с тем, что путь до далеких космических тел очень длинный, а возможно перебивка на них человека несет опасность его жизни.
Колонистам в будущем будет угрожать опасность. Ухудшение экологии и истощение ресурсов планеты Земля заставит людей покинуть свой дом и отправиться покорять планету Марс или спутник Луна.
Считается, что полет будет опасный риска аварий и возможного столкновения с астероидами. Также на Луне и Марсе нет никаких ресурсов, которые способны поддерживать жизнедеятельность человека. Ведь там даже нет атмосферы, воды и гравитации, сходной с гравитацией Земли.
Кроме этого неизвестные ученые-любители сообщают о возможной гибели Солнца. Известно, что через пять миллиардов лет оно взорвется и сожжет на своем пути все живое в нашей Солнечной системе.
Однако не учитывается множество факторов. Авторитетные современные научные данные свидетельствуют, что полеты на Луну уже осуществляли безопасно и не раз. С момента высадки туда Нила Амстронга, люди довольно таки часто туда летают. Далее сообщается, что колонизация планет предполагает лишь Марс, поскольку Луна-это спутник, который для жизни не подходит.
Компания SpaceX, которая с 2020 года начнет процесс колонизации Марса, будет строить соответствующие для этого города, которые смогли бы обеспечивать астронавтам их жизнедеятельность, этому также будет способствовать тонны провианта, отправленные вслед за ними.
Кроме этого известно, что через пять миллиардов лет, именно тогда взорвется Солнце, скорее всего человека, как вида, уже существовать не будет. Ведь атомы не способны держаться в одном теле такое длительное количество времени. Это касается не только людей, но и всего живого на Земле.