Перепутала спортзал с сауной: В Нежине детей развлекала певица… без трусов (фото)
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-04-30 21:44
Перепутала спортзал с сауной: В Нежине детей развлекала певица… без трусов (фото)
Вокалистка пришла на детские соревнования по вольной борьбе “Кубок Мерлени” с огромным декольте и без нижнего белья.
Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнования по вольной борьбе “Кубок Мерлени”, вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие телеведущая пришла с огромным декольте и без нижнего белья. “Перед детьми выступила певица без трусов, какой стыд. Это СК “Звезда”. Кто пригласил к детям в таком наряде? Очень интересно”, – написал на своей странице в Facebook Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.
В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями, передает Rus.Media.