Перенос могил черниговских партизан, мода на спиннеры и безнадзорные собаки: главные новости понедельника

magictr | 11.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня утром в сквере имени Попудренко начался демонтаж могил.

Нашли покой: со сквера перенесли могилы черниговских партизан Попудренко и Капранова.

Зато в центре города появится «Дама в шляпке»?

На месте могил Попудренко и Капранова обустроили клумбы.

Ловись, рыбка, большая и маленькая: День рыбака праздновали на Десне.

Мода на спиннеры новая игрушка захватила черниговцев.

Зооволонтери посчитали безнадзорных собак Чернигова – их количество шокировала.

На носу вступительная кампания: чем удивят абитуриентов этого года.

Движение по улице Коцюбинского снова парализовано. А в центре Чернигова устанавливают зеркала.

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