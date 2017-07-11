Перенос могил черниговских партизан, мода на спиннеры и безнадзорные собаки: главные новости понедельника
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня утром в сквере имени Попудренко начался демонтаж могил.
Нашли покой: со сквера перенесли могилы черниговских партизан Попудренко и Капранова.
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На месте могил Попудренко и Капранова обустроили клумбы.
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Мода на спиннеры новая игрушка захватила черниговцев.
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