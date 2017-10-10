Перекус на перерыве: что положить школьнику в ланч-бокс
Диетологи советуют обязательно давать ребенку в школу перекус. Но здесь и возникает проблема — а что, собственно, давать? Бутерброды? Печенье? Отбивные в термосумке? Что лучше положить в ранец школьнику, чтобы это было не только сытно, но и полезно?
Первое, что нужно сделать, – это приучить ребенка к завтраку, она ни в коем случае не должна идти в школу голодной. А для того, чтобы ребенок взял что-то с собой, существуют ланч-боксы для еды, термоски и бутербродницы с несколькими отделениями. В них можно разложить бутерброды, овощи и фрукты для перекусов. Бутерброды можно завернуть в пищевую пленку или фольгу, чтобы ребенку удобнее было их есть. Также не забудьте положить салфетку, пишет poradamamu.in.ua.
Итак, что дать ребенку в школу:
1. Фрукты
Яблоки, бананы, груши, сливы – любые сезонные фрукты. Желательно избавить их от несъедобных внутренностей, порезать и сложить в контейнер. Так удобнее, потому что маленькие кусочки можно съесть за перерыве. И лучше, если плоды будут не мягкие, иначе они быстро превратятся в кашу.
2. Овощи
Принцип тот же, что и с фруктами. Плоды не должны быть мягкими. Лучше всего подойдут для еды в школе морковь, огурцы, сладкий перец, вареную свеклу ломтиками или запеченная цветная капуста.
3. Орехи и сухофрукты
Это полезный заменитель сладостей и хорошая “подзарядка” для мозга. Здесь прекрасно подойдет фундук, миндаль, грецкие орехи, кешью, тыквенные семечки (лущеные, разумеется), а также изюм, курага, чернослив, инжир, финики без косточек.
4. Цельнозерновые хлебцы
Видимо, для многих это наиболее привлекательный вариант. Опять же можно и руки не мыть – развернул аккуратно и питайся на здоровье. Наличие орехов и сложных углеводов гарантирует, что голод на некоторое время отступит.
5. Домашняя выпечка
Пироги с правильными ингредиентами – неплохая еда в школу, но не стоит ими увлекаться.
6. Бутерброды
Правильный бутерброд должен быть маленьким, так сказать, на один укус. Варианты могут быть разные. Хорошо положить ломтик отварной или запеченной грудинки или мяса, тонкий ломтик ветчины. Хорошим вариантом являются бутерброды с твердым сыром, поскольку он хорошо хранится, калорийный и является источником кальция. С бутербродами обязательно следует дать ребенку овощи. Это могут быть ломтики огурца, перца, разнообразная зелень.
7. Кроме еды, следует не забывать о питье
Это может быть бутылка 0,33 или 0,5 л с чистой водой. Можно давать сок, но не часто, и желательно из тех фруктов, которые растут в нашей климатической зоне: яблоки, груши, виноград. Сок не должен содержать сахара и консервантов.
Что не стоит давать ребенку в школу:
– Вареная колбаса и сосиски в бутерброды не годятся, ведь они без холодильника быстро портятся;
– То же касается и йогуртов и сырковых десертов;
– Не стоит класть и сыровяленую и копченую колбасу – они слишком сухие для детского быстрого питания и имеют ярко выраженный запах;
– Смазывать хлебушек или бутербродну булочку маслом и майонезом – они могут замазать портфель, тетради и руки жирными пятнами, что не очень эстетично.
Помните, что голодный желудок может спровоцировать школьников покупать всевозможные вредные продукты.
И еще: если ребенок стесняется кушать в школе, то подскажите, что в компании кушать веселее. Кладите в портфель несколько запасных бутербродов, чтобы ученик мог угостить друзей.