Переживаешь о безопасности поездки? Посмотри, как шофер сидит за рулем, и узнай о нем все
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2017-08-29 18:14
Переживаешь о безопасности поездки? Посмотри, как шофер сидит за рулем, и узнай о нем все
Чтобы определить характер человека, мы часто обращаем внимание на его внешний вид, привычки, жесты, манеру разговора, читаем гороскоп и тому подобное.
Но если человек хоть иногда садится за руль, то о ее жизненную позицию лучше всего расскажет стиль вождения.
Посмотри, как себя ведет человек во время езды, особенно обрати внимание на то, как он держит руль. Редакция «Так Просто!» Подготовила для тебя анализ характера, основан на стиле вождения. Посмотри на картинку ниже и определи, как держишь руль ты или твой знакомый. Конечно, все люди разные, поэтому описание довольно субъективное и в какой-то степени шуточный. Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.
Стиль вождения:
1-Лентяй
Ты пытаешься упростить свою жизнь настолько, насколько это возможно, – никаких сложных путей и забот. Таких людей еще называют мінімалістами. А также выбрасываешь из своей жизни все лишнее – это касается как вещей, так и людей.
Ты отдаешь предпочтение не количеству, а качеству. Общаешься с несколькими людьми, но при этом уверен в их искренности. Но это вовсе не означает, что твоя жизнь лишена ярких красок. Наоборот, такой простой подход к жизни понимают окружающие и всегда дарят тебе веселье.
2-Весельчак
Ты оптимист, и черных полос просто не бывает в твоей жизни, точнее, в твоем сознании. Ты всегда рожаешь безумные идеи и можешь превратить любую трагическую ситуацию в комедию. Ты желанный гость в любой компании, твоя харизма и артистизм манят людей как магнит. Все обожают твою остроумие и в то же время остерегаются ее.
3-Умиротворенный человек
Твоему спокойствию можно позавидовать. Твоя жизнь достаточно монотонна, ты знаешь чего хочешь и идешь к этому без траты времени на ненужные эмоции, людей и вещи. Ты практически не ругаешься и не споришь, но по любому поводу имеешь свое мнение. Также ты не терпишь скандалов между близкими людьми и не просто закрываешь на них глаза, а помогаешь решить проблемы.
4-Отличник
Ты стремишься делать все образцово, без ошибок и лучше других. Обращаешь особое внимание на детали и придерживаешься мнения, что если уж что-то делать, то только хорошо. Тебя смело можно назвать перфекционистом. Ты стремишься к идеалу во всем. Тебе сопутствует успех, и многие ему завидуют.
5-Аларміст
Ты панікуєш в любой непонятной ситуации. Чувство страха и неуверенности часто преследует тебя. Ты можешь несколько раз вернуться домой, чтобы убедиться, что отключил телевизор, утюг, воду. Ты очень отзывчивый и добродушный, и тебе присуще такое редкое качество, как сострадание. Твоя жизнь не знает риска, ты доверяешь только проверенным людям. Но когда чувствуешь себя уверенно и защищено, то весельчак еще тот.
6-Авантюрист
Ты не представляешь свою жизнь без увлекательных приключений. Скука кажется тебе невыносимой пыткой, поэтому ты любишь рисковать и попадать в курьезные ситуации. Ты любишь экстрим и отдаешь предпочтение жизни на полную. Близкие не разделяют твоих увлечений, так как они часто бывают смертельно опасными. Если ты увидишь крокодила, то будешь делать селфі, целуя его в носик, а если влюбишься, то отдашь чувству всего себя.
7-Начальник
Ты любишь управлять людьми и отдавать распоряжения, с легкостью ведешь людей за собой и владеешь необходимой решительностью и организаторскими способностями. Ты уверен в себе и любишь, когда тебя хвалят за достижения. Но при этом тебе довольно трудно находить общий язык с людьми, ведь ты стремишься командовать и не терпишь уступать.
8-Сильное плечо
Знакомые тебя обожают. Ты опора для любого близкого человека, будь то жена или товарищ. Ты умеешь поддержать в трудную минуту и всегда радуешься достижениям окружающих. Ты обладаешь ясным умом и всегда можешь дать дельный совет. А еще принимаешь жизнь таким, которым оно есть, и не стремишься быть лидером, но и в обиду себя не даешь.
9-Большая шишка
Ты излучаешь уверенность в себе и спокойствие. Ты привык брать от жизни только самое лучшее и получать то, что хочешь. Многим окружающим даже кажется, что тебе на все плевать, но их мнение тебя не интересует. Каждый день твоей жизни – настоящий праздник. У тебя много псевдодрузей, которые любят весело проводить время в твоей компании.
10-Волевой человек
Ты знаешь, чего хочешь от жизни, и тебя не остановить. На своем пути ты не замечаешь препятствий и всегда идешь напролом. Всех вокруг восхищает твое упорство и целеустремленность. Ты легко отказываешься от людей, которые для тебя больше не представляют интереса, и легко заводишь полезные знакомства.