Переговоры Волкера с Сурковым: стали известны важные детали
2017-10-11 13:46
Переговоры Волкера с Сурковым: стали известны важные детали
Источник во власти рассказал, о чем договорились дипломаты.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили возможность введения миротворцев на Донбасс, передает Rus.Media.
“Сначала миротворцы способствуют размежевания сил, полного прекращения огня и отвода техники. Далее Совет принимает законы в рамках Минских соглашений и обмен пленными по формуле “всех на всех”. После этого мандат миротворцев расширяется на всю территорию ОРДЛО и начинается подготовка к местным выборам. После выборов граница передается под контроль Киева – и мандат миротворцев считается завершенным”, – отметил источник.
Отмечается, что данное предложение заинтересовало Волкера, его могут принять в качестве компромисса, если вскоре госсекретаря США Рекса Тиллерсона не заменят на Никки Хейли – постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН. В таком случае может изменится вектор переговоров США с РФ.