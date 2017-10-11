Перечень профессий, которые в Украине являются наиболее оплачиваемыми – Дерстат
2016-09-13 09:39
Перечень профессий, которые в Украине являются наиболее оплачиваемыми – Дерстат
Наиболее нужные профессии в Украине, а также об отрасли, где украинцы получают самую высокую зарплату
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Программные разработчики с большим опытом могут рассчитывать на зарплату в 100 тысяч гривен, однако от них требуется дополнительно безупречное знание английского языка и гарантии того, что они в любой момент смогут отправиться в заграничную командировку на неопределенный срок, пишет 24tv.ua.
Опытным программистам в Украине работодатели предлагают зарплату от 70 до 100 тысяч, финансовому директору около 60 тысяч, дизайнеру в сфере ИТ-технологий – также 60 тысяч.
Также очень хороший доход, по данным Госстата, в тех, кто работает в сфере авиации. Так, бортпроводники в Украине могут заработать и 25, и 50 тысяч гривен за месяц, все зависит только от авиакомпаний, дальности рейсов и тому подобное.
В сфере авиации средняя зарплата в августе этого года достигала 22 тысяч гривен, однако работодатели предъявляют к своим сотрудникам очень жесткие требования, и, к примеру, чтобы получить работу стюарда или стюардессы, нужно не только иметь опыт, навыки и образование, но и привлекательную внешность.
На высоком месте по уровню заработной платы в Украине идут работники сферы фармакологии, где средний размер заработной платы достигает почти 11 тысяч гривен, на третьем месте с доходом в 10,5 тысяч гривен расположились страховщики и финансисты.
Научные деятели, работники транспортной отрасли и промышленности, однако их зарплаты значительно ниже – от 6 до 8 тысяч в месяц. Если поискать вакансии на популярных порталах по поиску работы, то сегодня наибольшую зарплату в 125 тысяч гривен предлагают интернет-маркетолога.
Эксперты отметили, что в недалеком будущем многие профессии в Украине могут исчезнуть, и сейчас гражданам нужно задуматься о переквалификации.
Всегда в списке топ-профессий останутся медики, продавцы и учителя. Что касается ИТ-сферы, то в ближайшие годы специалисты будут популярными, однако уже сейчас между ними очень высокая конкуренция.
Через несколько лет в нашей стране будут необходимы специалисты в области фармакологии, математики, специалисты в области транспортного машиностроения и авиапромышленности, биоинженеры, биотехнологи.
Вскоре также будут нужны молодые специалисты с техническими профессиями. Акцент делается и на аграрную отрасль, которая в последние годы активно развивается. Кстати, у специалистов аграрной отрасли приличная заработная плата уже сейчас некоторые сотрудники получают по 10 тысяч гривен и больше.