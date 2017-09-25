Пентагон подготовит для Трампа варианты ответа на провокации КНДР
2017-09-25 22:03
Пентагон подготовит для Трампа варианты ответа на провокации КНДР
Президент США должен иметь возможность разобраться с КНДР.
Пентагон предоставит президенту США Дональду Трампу варианты ответа на провокации Северной Кореи, передает Rus.Media. Об этом заявил представитель Минобороны США полковник Роберт Мэннинг.
“Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, вы знаете, мы будем следить за тем, чтобы мы предоставляли президенту возможность разобраться с Северной Кореей”, – сказал Мэннинг.
Ранее министр иностранных дел КНДР Ри Юн Хо заявил, что КНДР намерена сбивать бомбардировщики США в международном воздушном пространстве.
По его словам, президент США Дональд Трамп “похоже, угрожал КНДР сменой режима”, поэтому Пхеньян оставляет за собой право принимать контрмеры.
“Поскольку США объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов, даже если они не находятся в воздушном пространстве Северной Кореи”, – заявил глава МИД КНДР.