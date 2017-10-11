Пенсионная реформа. В Украине заработала новая пенсионная система

despravda | 11.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-01-03 07:43

Пенсионная реформа. В Украине заработала новая пенсионная система
В Украине вступил в силу закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, который предусматривает введение накопительной пенсионной системы.

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С 1 января 2017 года в Украине вступил в силу закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, который предусматривает введение накопительной пенсионной системы. При этом солидарная пенсионная система сохраняется, передает Rus.Media.

Застрахованные лица будут вносить средства целевого внебюджетного фонда. С целью получения дохода в пользу застрахованных взносы хранятся и инвестируются на накопительных пенсионных счетах. Эти активы будут использованы для оплаты договоров страхования пожизненных пенсий, единовременных выплат, или в некоторых случаях членам семей и наследникам.

Новая система касается лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию, которым не больше 35 лет и они платят взносы. По прогнозам, к 2022 году люди будут отчислять в фонд около 7%.

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