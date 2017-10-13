Пенсионная реформа: Рева рассказал о квотах для работников старше 45 лет
2017-10-13 07:00
Пенсионная реформа: Рева рассказал о квотах для работников старше 45 лет
4% наемных работников в каждом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет.
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Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу, передает Rus.Media.
Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” сказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в каждом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.
“Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить за нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма была соблюдена”, – сказал Рева.