Пенсионная реформа: Рева рассказал о квотах для работников старше 45 лет

despravda | 13.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-13 07:00

Пенсионная реформа: Рева рассказал о квотах для работников старше 45 лет
4% наемных работников в каждом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет.

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Пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу, передает Rus.Media.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” сказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в каждом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

“Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить за нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма была соблюдена”, – сказал Рева.

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