Пенсионная реформа. Кто получит прибавку свыше 1000 гривен
2017-08-15 22:34
Пенсионная реформа. Кто получит прибавку свыше 1000 гривен
Более миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, с 1 октября получат постоянную надбавку к пенсии более 1000 гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины со ссылкой на министра соцполитики Андрея Рева, передает Rus.Media.
“После принятия законопроекта о пенсионной реформе будет проведен перерасчет пенсий для всех пенсионеров. Для каждого индивидуально, с единым подходом, будет рассчитан новый, больший размер пенсионного обеспечения. В первую очередь размер выплат повысится для тех, кто давно вышел на пенсию и чьи пенсии в течение многих лет не осовременивались. Это старшее поколение, которое трудно работало и несправедливо оказался за чертой бедности с неприемлемо мизерное пенсионное обеспечение “, – процитировала пресс-служба Реву.
По словам министра, повышение размера пенсий произойдет уже с 1 октября и будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Более миллиона пенсионеров получат постоянную надбавку к пенсии более 1000 гривен, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 гривен коснется почти 2 миллиона пенсионеров, около 2,5 миллиона пенсионеров после перерасчета получат надбавку в 500 гривен, еще 3 миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.
Согласно сообщению, пенсионная реформа предполагает невозможность повторения ситуации с отсутствием осовременивания пенсий, ведь законопроектом устанавливается четкая норма о обязательный ежегодный перерасчет пенсий по единой формуле, учитывающей два основных экономических параметра – повышение инфляции и роста средней зарплаты. Таким образом, пенсии будут расти ежегодно как минимум выше уровня инфляции.
“Разработанный правительством законопроект о пенсионной реформе изменит устоявшееся негативное отношение украинцев к реформам как к явлению, которое вызвано стрессовым переходным этапом внедрения. Зато запланированы законопроектом о пенсионной реформе положительные изменения будут реализовываться уже в самом начале, а не только в средней и долгосрочной перспективе”, – цитирует пресс-служба Реву.
Как сообщалось, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, на сумму от 200 до 1000 гривен.