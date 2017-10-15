Пенсионная реформа: как отразится на украинцах новый закон?
2017-10-15 11:11
Пенсионная реформа: как отразится на украинцах новый закон?
Повышенные пенсии и социальная справедливость… именно это обещают в правительстве, введя пенсионную реформу
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Всего повысят пособие для 9 миллионов украинцев, передает Rus.Media. Для чуть более половины из этого количества рост ожидается в среднем на 700 гривен. Минимальный размер пенсии составит 1452 гривны. К начислению пенсий вводится единый подход.
«Сегодня совершенно четко понятно, что пенсия – это не какая-то дотация от государства, это те деньги, которые ты выплачивал всю свою жизнь, когда ты работал в виде взносов и соответственно, выходя на пенсию, ты получаешь эти деньги. Теперь не будет каких-то вип-пенсий, ко всем одинаковый подход», – информирует экономист Сергей Беренда.
Пенсии за выслугу лет не будет, кроме некоторых категорий. Льготный подход останется для тех, кто работал в тяжелых условиях, инвалидов, матерей, которые воспитали пятерых детей и военных. Для назначения пенсий в этом году за основу показатель средней зарплаты за последние два года, а уже со следующего года использовать показатель за три года. Для тех, кто готовится выйти на пенсию в ближайшее время, документ несет серьезные новации. В частности, увеличение страхового стажа. Со следующего года нужно иметь 25 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Далее с каждым следующим годом стаж будет расти и уже в 2028 году составит 35 лет. Эти новации, уверяют экономисты, необходимые для того, чтобы Пенсионный фонд, наконец, заработал в нормальном режиме.
«Если у вас 25 лет стажа, вы можете выходить на пенсию. Вопрос будет заключаться лишь в том, что чем больше вы работаете, тем больше вы платите взносов и тем на большую пенсию вы можете рассчитывать», – рассказывает экономист Сергей Беренда.
Также уже с этого месяца для работающих пенсионеров снова будет храниться и зарплата, и пенсия. Все эти меры, убеждает Сергей Беренда, давно назрели и позволят вывести зарплаты из тени. Однако юристы менее оптимистичны введенной пенсионную реформу. Убеждены, получать повышенные пенсии можно только тогда, когда развивается экономика.
«Можно поверить в то, что Кабинет Министров, действительно, сделает повышение каких-либо пенсионных выплат, явно с какими-то политическими целями. На мой взгляд, увеличение пенсий возможно только тогда, когда экономика улучшилась, или снизилась коррупция. Ни одного, ни второго мы пока не видим именно как юристы», – сообщает адвокат Олег Михайлов.
Более того, отмечает Олег Михайлов, новый закон вообще трудно назвать реформой. В нем нет ничего, что ведет к улучшению уровня жизни людей.
«В чем коварство некоторых норм этой пенсионной реформы? В том, что они, в принципе, похоже вроде на правовые нормы, однако есть, на мой взгляд, нормами, которые близки, скорее всего, к финансовой пирамиде. Потому что не только увеличение пенсионного стажа, но и сложная система начислений, покупки сами себе пенсионный стаж, то есть покупка в себе пенсии, ну, на мой взгляд, является каким-то очень хитрым финансовым механизмом введения в заблуждение людей», – говорит адвокат Олег Михайлов.
Для того чтобы пенсионная реформа заработала, нужно государственное обеспечение по понятным статьям бюджета и желание людей платить налоги. Однако граждане вряд ли, убежден юрист, снова поверят государству. Люди не пойдут на то, чтобы накапливать средства в Пенсионном фонде, ведь уже неоднократно их вводили в заблуждение.