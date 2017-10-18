Пенсионная реформа: что повлияло на размер перечисленных пенсий
2017-10-18 15:27
Пенсионная реформа: что повлияло на размер перечисленных пенсий
Министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что повлияло на размер перечисленных пенсий.
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Размер перечисленных пенсий, которые получают украинцы после принятия закона о повышении пенсий, зависит от зарплаты за последние три года, индивидуального коэффициента заработка работающего и страхового стажа, передает Rus.Media.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева журналистам в среду.
“Сам размер пенсии, он разный, потому что все зависело от трех разных показателей: заработной платы за три последних года, она единая для всех – 3764 гривны, индивидуального коэффициента заработка, он зависел от каждого, кто сколько получил и платил, и третье – страхового стажа”, – сообщил Рева.
Он подчеркнул, что учет этих показателей при начислении пенсии привело к разнице в пенсионном обеспечении украинцев.
“Это и называется “борьба с уравниловкой”. У нас 8,5 млн пенсионеров мало одинаковую пенсию, сейчас имеют разную. Кто сколько наработал”, – подчеркнул министр социальной политики.
Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу, которая, среди прочего, предусматривает осовременивание пенсий с октября.