Пенсионная реформа: Что даст реформа и как считали пенсии
2017-06-30 10:26
Пенсионная реформа: Что даст реформа и как считали пенсии
Как менялся размер пенсий украинцев.
В разное время украинцы выходили на заслуженный отдых по разным правилам, передает Rus.Media.
В Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов о пенсионной реформе. В рамках реформы устаревший показатель средней зарплаты, который использовался при расчете уже назначенных пенсий, осовременят. Кроме того, изменится и формула, по которой рассчитывается размер выплат. В результате те, кому еще предстоит выйти на “заслуженный отдых”, получат пенсии как минимум на 30% меньше. Сайт “Сегодня” выяснил, как за последние десять лет менялась формула расчета пенсий.
Смотря как посчитать
В формуле расчета пенсии фигурирует всего три показатели: стаж, средняя зарплата в стране и собственная зарплата. Однако, в зависимости от того, как посчитать, при одной и той же зарплате и стаже размер пенсии может значительно варьироваться. Если проект пенсионной реформы примут, со следующего года украинцы будут выходить на пенсию с наиболее невыгодными условиями.
До 2008 года учитывалась средняя зарплата за прошлый год, а за каждый год стажа давали 1% к пенсии, после приняли решение вместо 1% оценивать год стажа в 1,35% и при расчете пенсии учитывать показатель средней зарплаты не за прошлый, а за три прошедших года. Учитывая то, что средняя зарплата растет с каждым годом, размер средней зарплаты за три года может быть в несколько раз меньше, чем размер средней зарплаты за прошлый год.
Если правительственную пенсионную реформу поддержит Рада
Если правительственную пенсионную реформу поддержит Совет, уже в ближайшее время украинцам при расчете пенсии будут считать 1% за год стажа.
“Это будут худшие условия выхода на пенсию. В 2008 году, когда один год стажа оценивали в 1%, то и среднюю зарплату брали за прошлый год, а не за три прошедших года”, – отмечает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.
Для примера, какую пенсию мог бы получить украинец с 30 годами стажа и зарплатой в 1,5 раза выше средней по стране (10 тысяч гривен), по трем формулам расчета пенсии, что в разное время действовали в Украине, и по формуле, которую предлагает правительство.
До 2008 года: 2404 гривны
Сколько платили: 22% от зарплаты
Как считалась пенсия: Средняя зарплата за три прошедших года ? собственная зарплата / среднюю ? количество отработанных лет ? 1%
Все “новые” пенсии окажутся как минимум на 35% ниже
В рамках пенсионной реформы коэффициент оценки стажа планируют снизить с 1,35 до 1. В результате все “новые” пенсии окажутся как минимум на 35% ниже. Так, с зарплатой в 10 тысяч гривен (в 1,5 раза выше средней), можно будет претендовать на пенсию в 1684 гривны.