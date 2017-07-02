Пенсионерке из Семеновки исполнилось 117 лет
02.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 1 июля, 117 лет исполнилось старейшей женщине Украины Кристине Нагорной, которая проживает в с. Жадовое Семеновского района.
За свою очень долгую жизнь Кристине Аврамівні пришлось хлебнуть немало горя. Она пережила крах двух империй, несколько войн, Голодомор и другие бурные события.
Как известно, сіверянці уже недалеко и до фиксации мирового рекорда, ведь официальные долгожители «Книги Гиннесса» — ее ровесники, пишет газета «Экспресс».
В почетной компании с Кристиной Аврамівною — 117-летняя Виолетта Браун из Ямайки и Ева Морано из Италии, а также 116-летняя японка Наби Таїм.
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