Пенсионерка из Менского района вырастила долину нарциссов
Пройти спокойно мимо избушки жительницы менского села Садовое Валентины Дубовик и не затаить при этом дыхание просто невозможно. В свои 79 лет бабушка в огороде ухаживает целый долину нарциссов. Их здесь, без преувеличения, несколько сотен кустов. Каждый клочок земли женщина насаждает желтыми и белыми цветами. Аромат от нарциссов разносятся по всему углу. Маленькой избушкой, что со всех сторон окружена нарциссами, можно любоваться бесконечно. «Семь сортов нарциссов, – перечисляет цветы Валентина Дубовик. – Только сходит снег, расцветают ранние сорта, тогда постепенно цветами покрывается весь сад. Ко мне часто люди заходят, просят накопать или нарвать букет. Цветов я никогда не жалею ». Валентина Григорьевна – не местная. До Садового (бывшей Чапаевки) приехала в 20 лет из далекого Урала, вышла сюда замуж. Даже сейчас Валентина Дубовик говорит красивой русской. В селе работала в детском саду – воспитывала всех сельских детей и ухаживала за огромной клумбой с нарциссами. «В нашем детском саду все было засажено нарциссами. Все цвело и пахло. Мне захотелось и у себя возле дома иметь такую красоту. Кустик за кустиком – и мои нарциссы разрослись на весь сад », – рассказывает Валентина Григорьевна. Выращиванию нарциссов бабушка посвятила не один десяток лет. И хотя сейчас сил уже почти нет, Валентина Дубовик продолжает подсаживать новые кусты нарциссов и радуется, что в следующем году у нее уже будет аж 10 сортов этих цветов. «В этом году дочь мне привезла два сорта, в следующем году они уже будут цвести. Когда у меня было еще больше различных цветов, а теперь остались только нарциссы, пионы, тюльпаны и лилии. Я люблю цветы, в них есть душа. Если бы у меня были силы, то цветам в городе не было бы бесконечно », – рассказывает Валентина Дубовик.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым