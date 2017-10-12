Пенсия после реформы: Кто получит больше
2017-10-12 08:59
Пенсия после реформы: Кто получит больше
Высокие пенсии после реформы смогут получить украинцы, которые зарабатывали в несколько раз больше, чем в среднем по стране.
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У украинских пенсионеров настали дни ожидания и надежды. Поскольку перерасчет пенсий осуществляется индивидуально, доплаты будут у всех разные, кто-то получит 200, кому-то добавят 700, а кому-то повезет увидеть сумму в несколько тысяч, передает Rus.Media.
В целом повышение почувствуют 9 млн человек, получив от 200 до тысячи гривен.
Выплаты уже начались, но не все их получат в октябре, в таком случае ждите двойных доплат в следующем месяце.
Почему такое разное повышение?
Все зависит от зарплаты человека, стажа и средней зарплаты в Украине. Но самого большого стажа недостаточно для существенного повышения, если вы получали мало, то и прибавка будет незначительной. Поэтому от черных зарплат предостерегают всех будущих пенсионеров.
Существенно выросла пенсия у тех, кто стал пенсионером еще в 2008 году.
В дальнейшем выплаты правительство обещает ежегодно осовременивать. Учитывая среднюю зарплату и инфляцию в стране.